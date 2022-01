Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

A crónica do Inter Milão-Juventus, 2-1: Alexis vale ouro no último suspiro Frente à rival Juventus, chileno saiu do banco e deu Supertaça ao Inter com um golo aos 120’+1





FESTA. Alexis Sánchez levanta o troféu e celebra triunfo com os companheiros

• Foto: reuters