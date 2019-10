A dieta dos 75 quilos: eis o segredo para a boa forma de Higuaín

Longe vão os tempos em que a forma física de Gonzalo Higuaín (ou a falta dela...) era principal motivo de conversa quando o tema chegava a El Pipita. A viver um bom momento na Juventus, com três golos marcados (dois nos últimos dois jogos) e exibições de bom nível, o argentino tem sido elogiado em várias ocasiões em Itália e, ao que parece, um dos segredos para esta temporada positiva passa pelo seu controlo na hora de comer.





De acordo com o 'La Stampa', em ação está a chamada "dieta dos 75 quilos", que basicamente passa por um controlo alimentar que permita ao avançado argentino estar sempre abaixo dessa fasquia, considerada pelo departamento médico do clube como ideal para ter o rendimento necessário para este nível. Esta dieta, refira-se, tem como propósito controlar também a propensão do dianteiro de ganhar peso, algo 'alimentado' pelo seu metabolismo.De notar que Gonzalo Higuaín mede 1,86 metros e chegou já a pesar bem perto dos 90 quilos. Uma diferença de 15 quilos na balança que também se faz sentir no relvado, onde a sua forma física mais apurada lhe permite render de uma forma bem superior. A Juventus que o diga...