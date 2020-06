A Ibrahimovic não faltam convites: outro clube italiano quer o avançado de 38 anos

A Fiorentina terá feito uma aproximação a Zlatan Ibrahimovic, que no final da época termina contrato com o Milan e passa a ser um jogador livre.





Segundo a 'Sky Italia', o clube viola gostava de replicar o efeito que teve a contratação de Franck Ribery, garantindo mais um veterano com nome a custos relativamente reduzidos.O 'La Nazione' diz que a Fiorentina já terá contactado o empresário Mino Raiola no sentido de avaliar a recetividade do sueco, que no próximo mês de outubro completa 39 anos.Ao que tudo indica Ibrahimovic estaria a planear regressar à Suécia, mas a oportunidade de jogar com Ribery pode fazê-lo mudar de ideias.