A ideia 'louca' para acabar a Serie A: quarentena de 45 dias e todos os jogos em Roma

Depois das várias ideias 'loucas' vindas de Inglaterra para concluir a Premier League, agora é vez de Itália surgir também um plano inusitado para resolver a questão na Serie A. Segundo o 'La Republica', a ideia que estará em cima da mesa passa pela concentração de todos os encontros na região de Roma, onde o impacto do coronavírus tem sido mais reduzida em comparação com outras regiões do país, com um formato muito especial.Para o levar a cabo, a ideia dos responsáveis passa por concentrar todas as equipas na zona da capital, criando uma espécie de quarententa coletiva de 45 dias, um período suficiente para lhes permitir recuperar a forma física e também levar a cabo as doze jornadas em falta. Por outro lado, a concentração dos jogadores em 'formato Mundial' permitiria reduzir o perigo de contágio devido às viagens e contacto com pessoas externas, mas também a possibilidade de serem feitos testes regulares tanto a jogadores como aos elementos das equipas técnicas.