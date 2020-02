A insólita mensagem de Dia dos Namorados de Matuidi

O dia 14 de fevereiro é anualmente assinalado um pouco por todo o mundo com dedicatórias de amor, já que é celebrado como o Dia dos Namorados e é aproveitado um pouco por todo o Mundo para deixar bonitas e originais dedicatórias às caras-metade. 2020 não foi diferente e foram várias as personalidades famosas que o utilizaram dessa forma, como o caso do médio Blaise Matuidi. Até aqui, nada de novo. Só que o francês da Juventus decidiu destacar-se na multidão por causa de algo peculiar na sua mensagem, com a repetição de uma cena já vista no passado.





Bonne Saint-Valentin aux amours de ma vie ?? #MatuidiFamille pic.twitter.com/hECSvFLZIs — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) February 14, 2020

Deixada no Twitter, a dedicatória do médio contava com uma mensagem romântica ("À minha querida mulher, um feliz Dia de São Valentim") e uma foto sua ao lado dos filhos e mulher, mas havia algo que estava ali... e que não devia. É que Matuidi não fez o 'upload' direto da foto, mas sim decidiu ir ao Google encontrar uma imagem dos quatro e publicar uma captura de ecrã, onde é possível ver-se o cabeçalho do Google e até a pesquisa feita ("Família de Matuidi").Uma mensagem que já havia deixado em 2017 e que, ao que parece, vai tornar-se tradição. Esperemos é que a senhora Matuidi não leve a mal...