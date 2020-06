A mensagem de Lautaro Martínez que deixou adeptos do Inter e do Barcelona em polvorosa

Uma das novelas deste mercado de verão promete ser a saída (ou não) do argentino Lautaro Martínez do Inter para o Barcelona. O jogador publicou uma foto no Instagram que é por muitos considerada uma mensagem subliminar daquilo que poderá ser o seu futuro nos próximos tempos.





Mas a leitura não é consensual. Lautaro Martínez partilhou nas stories do Integram uma fotografia em que surge de costas, com os braços no ar, a comemorar um golo pelo Inter. Muitos seguidores do clube italiano não têm dúvidas que isso quer dizer que o avançado argentino vai continuar com eles.Mas outros entendem que a foto pode ser um gesto de agradecimento por todo o apoio que recebeu dos adeptos nos últimos anos. Uma espécie de despedida.Seja como for, a imagem tem dado que falar nas redes sociais...