A peculiar conclusão de Szczesny: «Sou o melhor guarda-redes do Mundo e da História»

Szczesny lembrou, meio a sério meio a brincar, que já relegou para o banco dois dos melhores guardiões do Mundo. "Quando estive na Roma atirei para o banco Alisson, o melhor guarda-redes do Mundo. Agora sou titular na Juventus e o meu suplente é Buffon, um dos melhores guardiões de todos os tempos. Posso concluir que, muito provavelmente, sou o melhor guarda-redes do Mundo e da História [risos]", frisou o dono da baliza da Juve, realçando: "Partilhar o balneário com Buffon é uma experiência fabulosa, seria maluco se não tirasse proveito disso."