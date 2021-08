A personalidade de Mourinho, o problema de Allegri e o chassis do Inter: Capello analisa a Serie A

Fabio Capello, treinador italiano que, além da seleção do país, liderou equipas como Real Madrid, Juventus ou Milan, analisou a temporada da Serie A numa entrevista à 'Gazzetta dello Sport', e falou, naturalmente, da Roma de José Mourinho. A competição arranca no próximo fim de semana.





"O José tem a personalidade certa para um clube como a Roma, mas não faltam problemas. A saída do Dzeko surpreendeu-me. Não era apenas o ponta-de-lança, era também uma fonte de jogo. A Roma contratou um guarda-redes, o Rui Patrício, e o Abraham pode ser uma boa solução. O 'golpe' extra pode ser Zaniolo. É o maior talento italiano", explicou Capello.Já sobre a Juventus, o treinador não antevê vida fácil para Allegri. "A Juve larga da pole position após as transferências do Inter. As expectativas giram em torno de Allegri e digo-o com franqueza: não será fácil repetir os sucessos do ciclo anterior. O Max precisa de mostrar força e um pulso firme. Não gostava de ver os jogadores interpretarem o seu regresso como uma desculpa para descarregar responsabilidades. Espero algo especial de De Ligt e de Dybala. O argentino tem potencial para ser o número um, mas sempre faltou qualquer coisa".No Inter, por sua vez, o treinador discorda de quem diz que o clube "desmontou em dois meses a equipa que ganhou o scudetto". "O treinador saiu, mas o chassis continua de boa qualidade. O Dzeko é perfeito para substituir alguém como o Lukaku. O Calhanoglu pode ter um papel importante. O Simone Inzaghi pode motivar o grupo com um poucas palavras: mostrem que o Inter não era apenas o Lukaku e o Hakimi."