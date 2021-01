A provocação de Mihajlovic a Ibra: «Skorupski, não te preocupes, ele não sabe rematar»

Ibrahimovic falhou uma penalidade frente ao Bolonha, sábado, na vitória do AC Milan, por 2-1, e este domingo o jornal italiano 'Corriere dello Sport' avança com a 'provocação' do treinador do Bolonha, Sinisa Mihajlovic, antes do avançado sueco bater a bola da linha dos 11 metros.





"Skorupski, não te preocupes, ele não sabe rematar", terá gritado Mihajlovic para o guarda-redes da sua equipa.As palavras do treinador sérvio foram ouvidas pelo guardião e, certamente, também por Ibrahimovic, que não conseguiu bater Skorupski - golo foi marcado por Ante Rebic na recarga Durante o jogo, o AC Milan ainda viu a equipa de arbitragem assinalar outra penalidade a favor, mas desta vez foi chamado a bater Franck Kessié, que não falhou