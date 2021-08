AC Milan entra a vencer na Serie A com golo Brahim Diaz

O AC Milan iniciou a campanha na edição 2021/22 da Liga italiana com uma vitória tangencial no reduto da Sampdoria (1-0), num encontro em que o português Rafael Leão foi titular nos milaneses.

No Estádio Luigi Ferraris, em Génova, o avançado espanhol Brahim Diaz anotou o único golo do encontro de encerramento da primeira jornada, logo aos nove minutos, diante de um adversário que contou com o suplente utilizado luso Adrien Silva.

Antes, Cagliari e Spezia empataram a dois golos na Sardenha, com o brasileiro João Pedro (62' e 66'), ex-Estoril, a bisar para o locais, que ao intervalo estavam em desvantagem, face aos tentos de Gyasi (7') e Simone Bastoni (58').