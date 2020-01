AC Milan homenageia Kobe Bryant com minuto de silêncio e fumos negros

O AC Milan observará esta terça-feira um minuto de silêncio e os futebolistas terão fumos negros nas camisolas, em homenagem ao ex-basquetebolista e estrela da NBA Kobe Bryant, que morreu no domingo, aos 41 anos.

O clube, no qual joga Rafael Leão e que contratou Zlatan Ibrahimovic, obteve uma autorização especial para homenagear hoje, no jogo da Taça com o Torino, o antigo basquetebolista, que morreu num acidente de helicóptero, juntamente com mais oito pessoas, entre as quais uma filha, de 13 anos.

Kobe Bryant, cinco vezes campeão na NBA e um dos melhores jogadores da história da competição, era adepto confesso do AC Milan e falava fluentemente italiano, depois de ter vivido no país, onde o seu pai, Joe Bryant, jogou basquetebol.

O clube colocou na segunda-feira no Twitter uma entrevista antiga a Kobe Bryant, quando visitou o centro de treinos e manifestou todo o seu apoio aos 'rossoneri'.

"Quando era criança, ver Gulliy, Rijkaard, Van Basten e Maldini era um sonho para mim. Sempre foi a minha equipa favorita, em Los Angeles tenho uma camisola e um cachecol no meu cacifo e vejo-os todos os dias", disse então Kobe Bryant.

O AC Milan recebe hoje o Torino, em jogo dos quartos de final da Taça de Itália, a partir das 19h45.

Na segunda-feira, também o presidente da Federação italiana de basquetebol, Giovanni Petrucci, informou que será respeitado um minuto de silêncio em todos os jogos da semana, em memória da antiga estrela da NBA.