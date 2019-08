AC Milan quer transferir André Silva e o português deixou mensagem sobre "resistência"

Ver esta publicação no Instagram Insistere, resistere e conquistare Uma publicação partilhada por André Silva (@andresilva9) a 21 de Ago, 2019 às 11:52 PDT

André Silva é neste momento uma das grandes dúvidas do mercado. O avançado não faz parte dos planos do AC Milan, que pretende arranjar colocação para o internacional português. A tarefa, porém, tem sido tudo menos fácil e o próprio jogador deixou no Instagram uma mensagem que está a ser interpretada em Itália como uma manifestação do desejo em continuar nos rossoneri."Insistir, resistir, conquistar", escreve André Silva no Instagram, numa mensagem em que surge equipado com as cores do Milan e que foi comentada por Rafael Leão - agora colega de equipa - e Gonçalo Paciência. De resto, as restantes reações são de anónimos adeptos milaneses, com muitos a pedirem ao jogador para sair do clube.De acordo com o 'Calciomercato', Jorge Mendes garantiu ao Milan que vai vender o passe de André Silva este verão. O empresário estará a trabalhar em duas direções: Valencia e Sporting. Um clube francês (que não o Monaco) é também uma possibilidade.