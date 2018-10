AC Milan regressa às vitórias e já é sétimo no campeonato

O AC Milan regressou este domingo às vitórias no campeonato italiano, batendo por 3-2 a Sampdoria no estádio Giuseppe Meazza, em jogo da 10.ª jornada.Com este resultado, os milaneses deram um pulo assinalável na classificação, passando de 13.º para sétimo, com os mesmos 15 pontos do quinto, que é a Fiorentina, e ainda têm um jogo em atraso.Após Crutone adiantar o AC Milan, aos 17 minutos, Saponara (21) e Quagliarela (31) deram a volta ao resultado e colocaram os visitantes na frente.A recuperação iniciou-se ainda antes do intervalo, com o golo do argentino Gonzalo Higuaín aos 36, e na segunda parte apareceu o golo da vitória, aos 62, apontado pelo espanhol Suso.Ainda hoje, o Nápoles, segundo classificado, recebe a Roma. Os napolitanos estão com 21 pontos e já a sete da Juventus, no sábado vencedora do Empoli com bis de Cristiano Ronaldo.O Inter, que segue em terceiro, só joga segunda-feira em Roma, com a Lazio, quarta da tabela.Em jogos que não envolveram as equipas mais cotadas, destacou-se a vitória fora do penúltimo, o Frosinone, que com o 3-0 à SPAL poderá ganhar novo alento.O Cagliari ganhou 2-1 na receção ao Chievo e fecharam com empates o Sassuolo-Bolonha e o Génova-Udinese, ambos com 2-2.