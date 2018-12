Adeptos pedem Mourinho e diretor desportivo do Inter reage: «Projeto com Spaletti vai durar»

Piero Ausilio, diretor desportivo do Inter, reconhece que os adeptos do clube têm saudades de José Mourinho - depois de o português ter deixado o Manchester United os pedidos para o seu regresso intensificaram-se -, mas garantiu, numa entrevista em Itália, que o clube não o vai contratar."Nestes tempos, em que toda a gente fala de tudo nas redes sociais, nada me surpreende. Nós trabalhamos de uma forma racional, com pouca emoção. E eu sou pouco 'social'. É difícil ser condicionado por movimentos da imprensa ou das redes sociais. O nosso projeto está em marcha há um ano e meio com Spaletti e vai durar muito mais tempo com ele", avisou.Ausilio foi também questionado sobre Cristiano Ronaldo e reconheceu que financeiramente o Inter não poderia ter contratado o português. "Temos de ser honestos, não tínhamos condições para o contratar. Nós queremos ter connosco os melhores jogadores do Mundo, mas há alturas em que podes chegar até eles e outras não. O Inter não podia suportar essa operação, eram os 100 milhões mais o salário do jogador. O que podemos dizer aos nossos adeptos atualmente é que estamos a trabalhar arduamente para trazer de novo o Inter para a ribalta."