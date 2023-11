Adeptos vão à loucura: Osimhen só tem camisolas de dois clubes ingleses

Victor Osimhen, letal avançado do Nápoles, esteve no podcast 'The Obi One', do antigo médio John Obi Mikel. De resto, foi neste espaço de entrevista do antigo jogador do Chelsea que o avançado recordou a nega que deu aos milhões do Al Hilal.

Contudo, uma outra revelação de Osimhen deixou os adeptos ingleses em polvorosa. O jogador africano destacou que só tem duas camisolas de clubes da Premier League na sua vasta coleção e muitos acreditam que isto pode ser uma espécie de piscar de olho a dois emblemas...

"Não tenho nenhum clube favorito na Premier League, mas tenho duas camisolas - Chelsea e Manchester United. Muitos dos meus amigos são adeptos do Chelsea, mas também tenho alguns do United", revelou o craque, motivando muitos comentários nas redes sociais, especialmente dos seguidore de blues e red devils.

De acordo com o popular Fabrizio Romano, Osimhen recebeu uma proposta de renovação de contrato por parte do Nápoles, mas ainda não deu o 'sim' aos napolitanos.