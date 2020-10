Adrien apresentado na Sampdoria: «Quando recebi a proposta, falei com o Bruno Fernandes»

Adrien Silva foi esta segunda-feira apresentado oficialmente como reforço da Sampdoria. O médio, que assinou contrato por duas épocas, explica que quer voltar a sentir-se "importante".





"Escolhi a Sampdoria porque é um clube com uma grande história e também pelo interesse que demonstraram em mim. Foi muito importante ver o quanto o presidente, Massimo Ferrara, e o treinador, Claudio Ranieri, me queriam aqui. Isso foi decisivo na minha escolha porque quero voltar a sentir-me importante. O Claudio Ranieri já me tinha tentado contratar quando eu estava no Sporting mas, na altura, não foi possível. Estou agradecido por esta oportunidade e prometo dar o meu melhor",garantiu o internacional português, de 31 anos, ao site da Sampdoria.Adrien Silva revelou também a quem telefonou quando soube do interesse da Sampdoria."Quando recebi a proposta da Sampdoria, conversei com o Bruno Fernandes [jogou no clube italiano em 2016/17] e fiz-lhe algumas perguntas sobre a equipa e também sobre a cidade. Só me disse coisas boas e isso ajudou à minha decisão", reconheceu.