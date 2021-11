Adrien e a saída de Ronaldo da Juventus: «Tenho ideia de que se tratou de uma decisão tomada em alguns dias»

Adrien Silva, jogador da Sampdoria, comentou a saída de Cristiano Ronaldo da Juventus, em entrevista à revista italiana 'Sportsweek'."Não estava à espera disso nem acho que ele estivesse à espera. Ou, pelo menos, não era uma decisão que estivesse tomada há muito tempo. Não abordei o assunto com ele, mas tive a ideia de que se tratou de uma decisão tomada no espaço de alguns dias. Talvez sinta que o Manchester United é a sua casa, é um clube especial por ele. Talvez pelo fascínio da Premier League e de Old Trafford", atirou o médio.Foi ao lado de Cristiano Ronaldo e outros jogadores que Adrien Silva conquistou o Euro'2016. No entanto, o médio deixou de ser presença habitual na Seleção e não joga por Portugal desde o jogo com o Uruguai no Mundial'2018. Adrien Silva garante que acredita que vai voltar aos eleitos de Fernando Santos: "Mesmo nos momentos mais difíceis, nunca perdi a esperança".