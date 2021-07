Adrien e o "efeito" Mourinho em Roma: «É uma personagem do futebol mundial»

Adrien Silva falou sobre a nova temporada, afirmando que agora vem "a parte mais chata", a de "voltar à forma física", mas mostrou-se muito "contente por voltar a competir a alto nível". Em entrevista à Antena 1, o médio português, atualmente a representar a Sampdoria, relembrou a chegada de Mourinho à Roma, e o "efeito e entusiasmo" que isso trouxe ao país. O ex-Sporting falou ainda sobre uma possível saída de Ronaldo da Juventus e abordou a transferência de João Mário para o Benfica, frisando que são "escolhas de cada um".





"Animicamente, estou pronto. Agora é a parte mais chata, a parte de voltar à forma física. Trabalho duro, muitas sessões, muitos [treinos] bi-diários. É a parte mais difícil, mas estou muito contente por voltar a competir a alto nível", começou por dizer, antes de ser questionado acerca da chegada de Mourinho a Itália: "É normal criar este efeito e entusiasmo, é uma personagem do futebol mundial, numa Roma que quer tentar chegar mais alto ainda do que já tinha atingido. É muito importante para nós portugueses, para nos espalharmos pelo mundo inteiro, é sempre agradável".Ao serviço do clube de Génova desde o ano passado, Adrien conta como foi viver a celebração do Europeu do 'lado italiano' e abordou a possibilidade de saída de Cristiano Ronaldo da Juventus: "Viveu-se uma grande euforia [na celebração do Euro'2020 ]. Muitos [italianos] mandaram-me esta frase: 'Parabéns, assim já somos os dois campeões europeus'. É sempre gratificante, uma situação gira de viver (...) A saída do Ronaldo são só especulações, só um é que sabe disso: ele. Gostaria que ele ficasse, gostaria de o ter aqui e de jogar outra vez contra ele, de o ver brilhar no nosso campeonato".O médio referiu que "só Deus sabe" para quando está previsto o seu regresso a Alvalade, e deixou elogios aos reforços do Sporting, sem querer falar muito da transferência de João Mário para o Benfica: "São escolhas de cada um, que temos de fazer na nossa vida. O João tomou a dele, tem de se seguir em frente. A equipa está a reforçar-se com jogadores que conheço, com qualidade, que podem acrescentar coisas muito boas", terminou.