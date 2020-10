Adrien mais perto da Sampdoria

A Sampdoria deve receber Adrien Silva nos próximos dias. O médio, de 31 anos, ainda não chegou a um acordo com a equipa italiana, mas, segundo a Sky Sports, as duas partes estão otimistas num desfecho bem sucedido do negócio.





Com contrato até ao final da próxima época com o Leicester, o ex-Sporting não conta para Brendan Rogers, pelo que deve sair em definitivo e a proposta da Sampdoria agrada ao clube inglês, ficando a faltar apenas o ‘sim’ do internacional português.