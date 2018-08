Adversários não temem Cristiano

A chegada de Cristiano Ronaldo à Juventus teve impacto a todos os níveis, colocando em alerta a concorrência da heptacampeã italiana, que terá tarefa difícil para conquistar o scudetto. Ainda assim, os adversários Allan, do Nápoles, e Florenzi, da Roma, relativizam o impacto do português na Juve. "Ronaldo? Não me preocupa que seja adversário", disse o italiano, de 27 anos, enquanto o brasileiro considerou que Ronaldo "é importante e dá qualidade à Juventus, mas um jogador sozinho não vence a liga".A exibição sem golos diante do Chievo pode ter custado a Cristiano Ronaldo uma estreia menos auspiciosa do que seria expectável, mas nem por isso o avançado, de 33 anos, deixou más indicações na imprensa transalpina, já que fez parte do onze da jornada da SkyItalia. Com a pontuação de 7,5 dada pelos italianos, Ronaldo faz dupla de ataque com Dzeko (Roma), numa formação em que Alejandro Gómez, da Atalanta, teve o melhor registo (9,8).Massimiliano Allegri deverá fazer ligeiras mudanças táticas frente à Lazio em relação ao jogo de estreia, apostando num 3x5x2, em detrimento do 4x2x3x1 (em que Ronaldo atuou sozinho na frente), ganhando CR7 um parceiro na frente. Assim, Mandzukic e Dybala são as opções equacionadas para coadjuvar Ronaldo no ataque, com a imprensa italiana a dar conta de que o croata, de 32 anos, partirá na frente na corrida pelo lugar no onze.