Agnelli pede Bola de Ouro para Ronaldo

Andrea Agnelli, presidente da Juventus, considera que Cristiano Ronaldo deve receber a Bola de Ouro. "Atraímos o melhor jogador do Mundo, que espero que este ano possa vencer a Bola de Ouro, porque merece", disse o dirigente, que revelou ainda ter investido, com os patrocinadores, num aumento do capital do clube em cerca de 300 milhões de euros para o período 2019-2024. "São números enormes EM iTÁLIA, mas a nossa referência são os grandes clubes europeus", frisou.

Caso Mayorga

Depois de ter sido noticiado que o ADN de Cristiano Ronaldo corresponde ao encontrado no corpo de Kathryn Mayorga, a France Press avança que os advogados de CR7 apresentaram no Tribunal Federal dos Estados Unidos um documento para pedir que o processo seja retirado ou, em alternativa, que o caso seja mediado fora do tribunal.