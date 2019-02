Agricultores pediram solidariedade aos jogadores do Cagliari e estes acabaram a derramar leite

O plantel do Cagliari viveu um dia bem diferente... e inesperado. Ao início da tarde, quando os jogadores se preparavam para deixar o centro de estágio e rumar ao aeroporto para apanhar um voo para Milão - no domingo defrontam o AC Milan, às 19h30 -, vários agricultores em protesto com os preços do leite na Sardenha manifestaram-se em frente às instalações, exigindo o apoio do clube na sua luta.Colocando os carros em frente aos portões, bloqueando assim a saída dos jogadores, os produtores explicaram que não queriam causar quaisquer distúrbios mas somente angariar mais 'reforços' para a sua causa. "Queremos que o clube se junte à nossa batalha", diziam. Houve até alguns pedidos para que a equipa falhasse a partida de amanhã como forma de aumentar o 'barulho' em torno da causa mas a proposta foi rejeitada. "Vendemos o leite a um euro mais IVA e não queremos retroceder. Se eles não conseguem vendê-lo um preço decente, a culpa não é nossa", acrescentavam os manifestantes.Por fim, o plantel mostrou-se solidário e, como prova, derramou simbolicamente uma porção de leite no chão - como que dizendo que preferem destruir o material a ter de vender a um preço mais baixo. Apesar da presença da polícia, o ambiente era calmo e os jogadores discutiram inclusivamente os preços do leite com os produtores.