Alarme na Serie A com jogadores 'antivacinas': ja há um clube com atividades suspensas

A um mês do início do campeonato, alguns clubes italianos vivem uma situação complicada. É o caso do Spezia, que teve de suspender temporariamente todas as atividades desportivas, depois dos 11 testes positivos à covid-19, entre equipa técnica e jogadores. A situação está a preocupar e Vincenzo Salini, médico do clube, já se pronunciou relativamente ao assunto, frisando que acredita que "a causa do surto esteve no facto de dois jogadores terem recusado ser vacinados".





Segundo avança a 'Gazzetta dello Sport', "90% de todo o pessoal de cada equipa, incluindo jogadores, treinadores e restante staff, já terão recebido, pelo menos, a primeira dose. O problema está nos restantes 10%, correspondentes a dois ou três elementos de cada emblema, que rejeitaram ser vacinados". Estes dados preocupam os italianos e, olhando para o caso do Spezia, os números podem vir a subir significativamente na Serie A.Apesar dos esforços em incentivar à vacinação, como o da seleção azzurri antes do Euro'2020, Gianni Nanni, médico do Bolonha, lembrou, em declarações à mesma fonte, que não se "pode obrigar ninguém a ser inoculado": "Já organizámos várias reuniões para explicar a todos os jogadores a importância das vacinas. Do ponto de vista legal, não se pode obrigar ninguém, mas é necessário que aqueles que negarem, respondam de um ponto de vista moral e económico. Estamos diante uma pandemia. Isto não é uma gripe, precisamos de regras especiais", alertou.A juntar ao testemunho de Nanni, também o presidente da Federação de Médicos do Desporto, Maurizio Casasco, se pronunciou: "É preciso vacinar toda a gente e rápido. Haverá menos contágios e menos variantes. A responsabilidade social é mais importante do que a individual. Se não tomarmos consciências, as variantes aumentarão em peso, e isso traduzir-se-à em contágios e mortes", rematou.Recorde-se que a Serie A arranca oficialmente a 21 de agosto, com as partidas Inter-Génova e Verona-Sassuolo.