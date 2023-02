Alberto Zaccheroni hospitalizado após bater com a cabeça de forma violenta

O diário 'La Repubblica' noticia esta sexta-feira que o treinador Alberto Zaccheroni foi hospitalizado na unidade de terapia intensiva do hospital Maurizio Bufalini, em Cesena (Itália), após ter batido violentamente com a cabeça no chão na escada de casa, em Cesenatico.Não é sabido se a queda proporcionada está ou não relacionada com uma patologia que o técnico italiano, de 69 anos, possa ter. Certo é que a mulher, o filho e a nora estavam na residência no momento do incidente.Os exames realizados revelam um quadro grave e o prognóstico é, neste momento, reservado.Alberto Zaccheroni foi campeão italiano e treinou equipas grandes em Itália como AC Milan, Inter Milão, Udinese ou Juventus.