Alessandro Florenzi emprestado pela Roma ao AC Milan

O internacional italiano Alessandro Florenzi foi emprestado por uma temporada, com opção de compra, ao AC Milan pela Roma, oficializaram este sábado os dois clubes, por ocasião dos exames médicos do jogador em Milão.

Campeão da europa pela Itália, Florenzi "acertou com o clube 'rossonero' ate junho de 2022 e vai usar o número 25", anunciou o AC Milan no seu site.

Capaz de atuar na defesa bem como no meio-campo, o lateral-direito, de 30 anos, tinha já sido emprestado nas duas últimas teporadas, aos espanhóis do Valência (entre janeiro e agosto de 2020 e aos franceses do Paris Saint-Germain (entre setembro de 2020 e junho de 2021).

Natural de Roma e produto da formação dos 'gialorrosso', Florenzi viu a sua carreira perturbada por diversas lesões, algumas graves, entre as quais duas roturas dos ligamentos cruzados, em 2016 e 2017.

Florenzi ainda tem contrato com a Roma, clube atualmente orientado pelo português José Mourinho, até junho de 2023 e, segundo a imprensa italiana, o AC Milan vai pagar um milhão de euros ao clube romano pelo empréstimo de uma temporada e poderá adquirir definitivamente o passe por cerca de 4,5 milhões de euros.