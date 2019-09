Alex Sandro: «Às vezes sinto-me mal em gastar 400 euros numa noite...»

Em entrevista ao canal de Youtube de Raiam Santos, o lateral esquerdo Alex Sandro passou em revista o seu percurso enquanto jogador, assim como as pequenas conquistas que foi tendo no seu percurso, a começar desde logo por aquilo que fez ao dinheiro que poupou com os seus primeiros salários. Uma verba modesta (apenas 100 reais - 22 euros), bem distante daquela que aufere agora e que lhe permite gastar balúrdios sem grandes preocupações. Ainda assim, e mesmo que tenha posses para tal, Alex Sandro assume que gastar tanto dinheiro de uma só vez lhe faz confusão."Quando assinei pelo Atlético Paranaense, tinha 15 anos e ganhava 100 reais. O clube deu-me tudo: alojamento, comida, escola... Por isso eu gastava 50 reais e guardava os outros 50. A minha primeira conquista graças ao futebol foi quando poupei 300 reais e dei-os aos meus pais, para pintarem a fachada da nossa casa. Poderia ter comprado algo fútil, mas tinha de ajudar a minha família", começou por dizer."A minha filha foi a minha maior conquista, a minha maior vitória. Nem consigo descrever o momento em que a peguei pela primeira vez. Mesmo que ganhe o Mundial, que é um objetivo que tenho, segurar aquela taça será um momento bem menos importante do que ter a minha filha nos braços pela primeira vez. Quero ser um exemplo para ela e quero que atinja os seus sonhos, tal como a minha família me ajudou a atingir os meus", explicou."Às vezes saio com a minha família e gasto uns 300 a 400 euros... Depois disso ponho-me a pensar quanto será aquilo convertido em reais e sinto-me até um pouco mal por gastar tanto numa noite. A minha família diz-me para não pensar nisso e apreciar a vida, mas também me sinto muito bem em ajudar os outros. No futuro quero criar uma fundação na minha cidade para apoiar crianças, não apenas no futebol, mas também nos estudos", revelou.