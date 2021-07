Alex Telles no horizonte de José Mourinho

A Roma continua no mercado à procura de um lateral que possa render Spinazzola, baixa durante os próximos meses devido a lesão, e José Mourinho vira atenções para Alex Telles. De acordo com o ‘Calciomercato’, o agente de Alex Telles, Pini Zahavi, tenta encontrar uma colocação para o brasileiro, que ainda não se conseguiu afirmar no United, e vê a Roma como opção.

Os giallorossi estão a analisar a situação, já que existem ainda outras alternativas em cima da mesa para a lateral esquerda, tais como Marcos Alonso (Chelsea) e Bensebaini (B. Mönchengladbach).

Patrício aterra hoje em Itália

Entretanto, Rui Patrício é esperado h oje na capital italiana para assinar contrato com a Roma. O clube vai pagar 11 M€ ao Wolves, que deve contratar José Sá (Olympiacos) para o lugar de Patrício.