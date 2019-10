Alexis Sanchéz só volta em 2020

Alexis Sanchéz foi esta quarta-feira operado ao tornozelo esquerdo e só vai regressar aos relvados nas primeiras semanas de 2020, depois de se ter lesionado ao serviço da seleção chilena nos últimos minutos do particular do último sábado, frente à Colômbia.





O avançado do Inter de Milão sofreu uma luxação no tornozelo que provocou danos no tendão e esta quarta-feira deslocou-se a Barcelona para ser consultado por um especialista, que determinou a realização de uma cirurgia realizada horas depois.Ao final da tarde, o Inter informou, em comunicado, o sucesso da intervenção: "A visita [a Barcelona] confirmou o diagnóstico da nossa equipa médica, por isso foi decidido prosseguir com a cirurgia nos tendões fibulares do tornozelo esquerdo, que foi realizada à tarde e foi bem-sucedida".

Emprestado pelo Manchester United ao Inter, o jogador de 30 anos alinhou em quatro encontros pela equipa de Antonio Conte e apontou um golo.