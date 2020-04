Alho, chocolate e mais vitaminas: as mezinhas da Lazio no regresso aos treinos

A Lazio tem um plano, baseado em remédios caseiros (mezinhas), para fortalecer os seus jogadores no regresso aos trabalhos, já a partir de 4 de maio, segundo a imprensa italiana.

Técnicas antigas para melhorar a saúde e o sistema imunitário, incluindo um grama de vitamina C e D por dia, uma dose de aspirina e uma dieta com alho e chocolate, segundo o ‘Il Giornale’.

O alho, porque mantém a pressão arterial baixa e atua como um agente antibacteriano natural e broncodilatador, e o chocolate que é um estimulante suave e traz benefícios à saúde mental.





Mas também se vão apoiar na tecnologia, com a utilização de meias de compressão para ajudar na circulação sanguínea.