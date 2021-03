Allegri apontado à Juventus e possível 'dança de cadeiras' na liga italiana

A eliminação da Juventus na Liga dos Campeões, frente ao FC Porto, deixou Andrea Pirlo numa posição bastante frágil à frente da equipa de Turim e a imprensa italiana coloca a saída do técnico no final da época como cenário cada vez mais provável.





Esta terça-feira, a 'Gazzetta dello Sport' faz manchete com o possível regresso de Massimiliano Allegri. A publicação adianta mesmo que o trabalho de Pirlo já estará a decorrer sob "a sombra" do técnico de 53 anos, que orientou a Juventus durante 5 épocas, entre 2014 e 2019, período no qual a Velha Senhora conquistou 5 'scudettos', 4 Taças e 2 Supertaças, além das duas presenças em finais de Champions (2015 e 2017). Após deixar a Juventus Allegri não voltou a treinar, mas deixou saudades entre os adeptos da Juve e a proximidade e amizade com o dono do clube, Andrea Agnelli, pode revelar-se decisiva.A imprensa italiana desta terça-feira destaca outras possíveis mudanças nos comandos técnicos de equipas da Serie A. Uma espécie de 'dança de cadeiras' que promete agitar os próximos meses. Além de Allegri, a 'Gazzetta dello Sport' faz manchete com Maurizio Sarri e aponta o técnico de 62 anos como "primeira opção" da Roma para suceder ao português Paulo Fonseca.Mas os dois técnicos surgem também entre o quarteto destacado pela primeira página do 'Tuttosport'. E se no caso de Allegri, além da Juventus, Tottenham de José Mourinho e Roma de Paulo Fonseca são apontados como possíveis destinos, para Sarri as opções são Fiorentina e Nápoles - que seria um regresso.Além destes, também Gattuso e Antonio Conte surgem em destaque. O primeiro deve deixar o Nápoles e o 'Tuttosport' aponta-lhe três clubes como possíveis destinos: Fiorentina, Bolonha e Torino. Quanto a Conte, que nesta altura lidera o campeonato com o Inter e está em boa posição para conquistar o título, é visto como possível sucessor de Gattuso em Nápoles e de Paulo Fonseca em Roma, além de um possível regresso a Inglaterra - onde treinou o Chelsea - mas desta vez para orientar o Manchester United de Bruno Fernandes.