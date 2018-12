Allegri: «Cancelo melhorou imenso»

A Juventus igualou o melhor arranque de sempre nas cinco maiores ligas europeias – PSG, em 2017/18, com 43 pontos –, decorridas que estão 15 jornadas. O técnico Massimiliano Allegri, no final da partida, não poupou nos elogios ao lateral luso. "Cancelo sentiu dificuldades frente a Politano, sobretudo nas transições. Temos trabalhado a sua abordagem defensiva e é preciso reconhecer que ele melhorou imenso. Esteve muito bem."Quanto ao jogo, o técnico italiano salientou as dificuldades. "Sabíamos que a liga não termina hoje mas tínhamos de evitar uma derrota. O Inter criou dificuldades na 1ª parte mas pedi eficiência aos jogadores. Mandzukic aparece sempre que há uma grande oportunidade. É um daqueles jogadores que, mesmo num dia mau, fazem a diferença", explicou. Já o técnico do Inter, Luciano Spalletti, lamentou a inocência da equipa. "Infelizmente, a Juventus foi esperta e nós ‘naive’. Eles têm uma maneira de gastar cinco minutos em cada falta..."O capitão da Juventus, Chiellini, estava satisfeito com o triunfo. "Precisámos de algo mais em comparação com os outros jogos, mas um Juve-Inter será sempre um Juve-Inter", explicou o defesa. "Esta temporada, o Inter tem uma equipa capaz de lutar pelo título. Será duro mas estamos realmente ‘esfomeados’", avisou o superexperiente central. "Um jogo destes requer paciência e equilíbrio, porque o Inter pode fazer mossa no contra-ataque. Temos de prestar muita atenção ao detalhes, pois todos os jogos são assim decididos", finalizou Chiellini.