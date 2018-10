Allegri confima que Ronaldo não descansa e será titular frente o Empoli

A Juventus alcançou um importante, na Liga dos Campeões, mas o treinador Maximiliano Allegri quer que a equipa desça à terra, até porque sábado está de volta ao campeonato, para enfrentar o Empoli, e não pode perder mais pontos."Vimos de uma grande noite em Manchester, mas não podemos dar-nos ao luxo de perder mais pontos no campeonato. Este jogo pode ser complicado para nós se não o encararmos da forma correta", referiu o técnico, lembrando o empate diante do Génova.Cristiano Ronaldo estará entre as suas primeiras opções e deve formar com Paulo Dybala uma dupla atacante que na imprensa italiana já tem nome: 'Dybaldo'. "Ele está bem e vai jogar amanhã. Mais tarde avaliaremos se tem de descansar", disse o técnico sobre o português. "O Paulo [Dybala] ainda não está no topo da sua condição física, mas é importante para nós contar com ele porque tem o golo nas pernas."Se Cristiano Ronaldo já sabe que joga, o mesmo não se pode dizer de João Cancelo. "Entre João Cancelo e Alex Sandro, um deles ficará de fora amanhã, têm jogado muitos jogos. O Alex Sandro fez um dos melhores jogos em Manchester."