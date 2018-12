Allegri confirma Ronaldo ao seu lado no banco

Como confidenciou Massimiliano Allegri, Cristiano Ronaldo vai descansar uma partida até ao final do ano e o encontro escolhido foi precisamente a visita de quarta-feira da Juventus à Atalanta. "Ronaldo vai estar no banco. Por uma vez vamos ver o jogo juntos", afirmou o técnico italiano, expressando a sua admiração pelo rendimento do português. "Foi o seu melhor começo de época, em termos de golos. Precisamos que ele esteja ao mais alto nível em março, quando chegar a fase decisiva na Champions", vincou Allegri.O jogo de cartaz da jornada é em Milão, com o Inter, 3º classificado a receber o Nápoles, 2º na tabela. João Mário é apontado ao onze nerazzurro, enquanto Mário Rui estará no lado esquerdo da defesa napolitana. Sem ganhar há três jogos, Gattuso tem mais um exame na visita do Milan ao Frosinone.