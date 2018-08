Cristiano Ronaldo partiu para a sua Juventus, mas Massimiliano Allegri não tem dúvidas de que o Real Madrid continuará a ser uma equipa forte, das mais fortes do Mundo. Na ressaca do duelo com os merengues, que os espanhóis venceram por 3-1 , o técnico da Vecchia Signora admitiu ainda ser uma honra orientar o melhor jogador do Mundo."Agora temos o Cristiano, que era um jogador importante nessa equipa, mas o Real Madrid é sempre competitivo, especialmente no âmbito internacional, onde se mantém como uma das mais fortes formações do Mundo", elogiou o técnico milanês, que se mostrou agradado com a nova dimensão que a Juventus poderá ter com CR7 nas suas fileiras."Nos últimos dez anos ele e o Messi foram os mais importantes e foram protagonistas. Ajuda-nos a melhorar a nível europeu. Mas isso não significa que vamos ganhar a Champions e que tudo seja mais fácil. Ainda assim, é uma honra tem a possibilidade de o treinar e é algo importantíssimo para o futebol italiano, porque nos dá prestígio", acrescentou.

Autor: Fábio Lima