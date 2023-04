Allegri: «Os miúdos ficaram irritados no final mas temos de aceitar o resultado»

O Inter Milão arrancou um empate (1-1) perto do final do jogo com a Juventus, em Turim, na primeira mão da meia-final da Taça de Itália. O treinador da vecchia signora lamentou o sucedido mas garantiu que os homens da casa têm de aceitar a igualdade, face ao penálti cometido por mão na bola de Bremer."Sinto muito pela ingenuidade. Agora que o jogo acabou, tínhamos que ser melhores a pressionar sem deixá-los cruzar. Houve a ingenuidade do Bremer, mas tenho de admitir que o empate é um resultado justo. Os miúdos ficaram irritados no final, mas temos de aceitar o resultado. Há sempre o jogo da segunda mão", frisou o técnico da Juve, Massimiliano Allegri.Di María deixou o jogo na segunda parte (65'), visivelmente irritado. O treinador italiano foi também instado a comentar o episódio. "Para mim, o Vlahovic fez um bom jogo, o Di Maria tinha de ligar o jogo. Ele estava triste? Sim, com certeza, ele estava arrependido de sair, mas há muito tempo que não jogava, foi também para a Argentina. Eu precisava de um jogador que garantisse mais remates como o Chiesa. Com ele, encontrámos melhor os extremos, fizemos a bola circular melhor. A condição do Federico está em crescendo, a dor atrás do tendão diminuiu e ele entrou bem. Em 40 jogos jogou apenas 900 minutos, é natural que demore a encontrar a forma e o espírito certos", fundamentou Allegri.