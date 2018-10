Amnistia Internacional exorta Juventus e AC Milan a boicotarem Supertaça italiana

A Amnistia Internacional (AI) exortou este sábado Juventus e AC Milan a boicotarem o jogo da Supertaça italiana, a disputar em janeiro de 2019, na Arábia Saudita, na sequência do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi."Grandes clubes como a Juventus e o AC Milan devem compreender que a sua participação em eventos desportivos nesse país pode ser entendida como uma caução desportiva. Apelamos a que reflitam sobre a sua participação e sobre o sinal que estarão a enviar aos adeptos do mundo inteiro e aos corajosos militantes pelos Direitos Humanos na Arábia Saudita", afirmou o responsável da AI no Reino Unido Allan Hogarth.Jamal Khashoggi, jornalista e opositor saudita exilado nos Estados Unidos que escrevia para o Washington Post, foi assassinado em 2 de outubro, durante uma deslocação ao consulado da Arábia Saudita em Istambul, na Turquia, para tratar de documentação relativa ao seu casamento com uma cidadã turca.Depois de terem negado, inicialmente, a morte do jornalista, as autoridades sauditas, sob pressão internacional, avançaram várias versões antes de declararem, na quinta-feira, que, com base em informações fornecidas pela Turquia, os suspeitos do assassínio de Khashoggi tinham cometido um ato "premeditado", mas sem conhecimento do poder saudita.