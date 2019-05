Anda tudo aos gritos no AC Milan

Já diz o ditado... ‘casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão’. É o que parece estar a acontecer no Milan, onde se instalou um verdadeiro caos. O último capítulo desta história, semelhante a uma tragicomédia, aconteceu quando Tiémoué Bakayoko desrespeitou Gennaro Gattuso, durante o jogo frente ao Bolonha (2-1). O médio soltou um percetível ‘vai-te f...’ depois de ter aquecido e sido preterido por Mauri para render o lesionado Biglia, tendo o técnico explicado que o médio demorou "oito minutos" para se preparar.

Agora, o francês defendeu-se... mas sem dar tréguas. "Fui aquecer, durante dois, três minutos. De seguida, pediram-me para voltar ao banco. Quando me sentei, o treinador dirigiu-se a mim em termos inesperados e eu só repeti as palavras dele", comentou. Já o diretor desportivo Leonardo procurou acalmar os ânimos, sem explicar o que pode acontecer ao médio emprestado pelo Chelsea. "Não queremos fazer um julgamento público. Ele tem aspetos muito positivos, mas os jogadores sabem que o Milan é o mais importante", disse.

Mas esta foi apenas uma das peripécias dentro de uma casa ‘a arder’. O próprio Bakayoko, juntamente com Kessié, já foi investigado pela Federação italiana devido a um festejo num jogo contra a Lazio. Já Lucas Paquetá agrediu o árbitro na última partida e não deve atuar mais esta temporada.

Não é difícil compreender este clima, numa época em que houve mudanças na direção. Primeiro, o Milan está fora do top 4, que dá o acesso à Champions... e pode nem ter permissão para jogar nas competições europeias devido à necessidade de cumprir o fair play financeiro. Leonardo já deixou o alerta.. "Não estamos numa situação fácil. Não podemos esperar um grande investimento", admitiu. Aliado a isso, o futuro é incerto. Tanto Gattuso como Leonardo devem sair - Luís Campos é hipótese para diretor - e a necessidade de encher os cofres pode obrigar à venda de algumas estrelas. Vida difícil para os rossoneri!



André Marques: «Gattuso não é aquilo que se vê»



André Marques jogou ao lado de Gattuso e ainda foi treinado pelo italiano no Sion e a experiência diz-lhe que Bakayoko poderá não voltar a vestir a camisola do Milan. "O Gattuso tem ideias fixas. Deverá dizer ao Bakayoko que não joga mais com ele. Mas estamos a ver de fora", disse a Record o ex-Sporting, entre outros clubes. André Marques disse que foi importante trabalhar com o italiano. "Dava-nos tudo a nível de aprendizagem. Cresci muito com ele", salientou o agora treinador dos juvenis do Operário, que fez uma comparação. "O Gattuso não é aquilo que se vê. O Sá Pinto também era um anjo fora de campo, muito humilde. É um exemplo. Mas lá dentro vivem muito o futebol", concluiu.