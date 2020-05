André Silva alivia contas do AC Milan

A atravessar uma fase de convulsão, tanto desportiva como financeira, o Milan faz contas à vida para saber o que poderá investir na próxima temporada. Apesar das dificuldades de tesouraria, o clube tem guardado "um tesouro", como lhe chama a imprensa italiana, e André Silva é uma das principais joias. Segundo o Calciomercato, o Milan espera encaixar uma verba a rondar os 100 milhões de euros – seja em vendas ou no alívio da folha salarial – com os jogadores que se encontram cedidos, entre eles o português.

Emprestado ao Eintracht até junho do próximo ano, André Silva pode ser utilizado para viabilizar a aquisição em definitivo de Rebic, atacante que pertence aos quadros do clube germânico e cuja opção de compra está fixada em 25 milhões. O ex-FC Porto, aliás, já manifestou a vontade de prosseguir a carreira em Frankfurt, onde se sente acarinhado. "Amo a cidade, os adeptos, a Bundesliga. Existem muitas razões que me levam a ficar", confessou ao ‘Bild’ antes da paragem do campeonato, no qual soma quatro golos em 15 jogos. Transferido por 38 milhões em 2017, o avançado de 24 anos já tinha sido emprestado ao Sevilha e agora tenta convencer o Eintracht a contratá-lo. Suso, cedido ao Sevilha, é outro dos mais valiosos e também um dos que mais pesam na folha salarial do Milan. O clube espanhol tem a opção de compra do médio por 21 milhões. Caldara (Atalanta), Ricardo Rodríguez (PSV), Reina (Aston Villa) e Halilovic (Heerenveen) podem contribuir, de igual modo, no reinvestimento.

‘Fórmula 4K’

O ‘L’Équipe’ avança que o Milan está interessado em quatro jogadores da Ligue 1 e destaca o facto de terem ‘K’ no nome: Kalulu (Lyon), Kouassi e Kurzawa (PSG) e Kamara (Marselha). Todos são defesas e já possuem o aval de Ralf Rangnick, desejado para a direção desportiva.