André Silva de regresso ao Milan: «Vou falar com o treinador para ver como é este ano»

André Silva, ex-jogador do FC Porto, apresentou-se no Milan para iniciar os trabalhos de pré-temporada, depois de ter estado emprestado ao Sevilha na temporada transata.





A equipa italiana mudou de treinador, dispensando Gattuso para contratar Marco Giampaolo à Sampdoria, e o avançado português, de 23 anos, admitiu que ainda tem de falar com o novo técnico sobre o seu futuro."Sinto-me muito bem. Feliz por voltar a Milanello [centro de estágios do Milan] e reencontrar tantos companheiros. Quero conhecer o novo técnico e falar com ele sobre como vai ser este ano", referiu em declarações à Milan TV.