No primeiro jogo após o anúncio de Gonzalo Higuaín como reforço do AC Milan, André Silva foi esta madrugada decisivo nos milaneses, ao dar o triunfo diante do Barcelona, por 1-0, em partida da International Champions Cup.Lançado os 61 minutos, o avançado português, que nesta partida estreou o seu novo número, o 69, fez balançar a rede aos 90'+2, numa conclusão oportuna de pé esquerdo.Para lá de André Silva, nota ainda para a presença em campo, no Levi's Stadium, do lateral português Nélson Semedo, que foi titular e atuou os 90 minutos no Barcelona.

Autor: Fábio Lima