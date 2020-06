Andrea Pirlo inicia carreira de treinador nos sub-23 da Juventus

Andrea Pirlo prepara-se para iniciar a carreira de treinador ao serviço dos sub-23 da Juventus. A informação está a ser adiantada esta terça-feira pela imprensa italiana e órgãos como o 'Tuttosport' dão como certo o acordo entre o antigo internacional italiano e Andrea Agnelli, presidente da vechia signora.





A confirmar-se, este será o regresso de Pirlo ao emblema de Turim, onde o antigo médio atuou como jogador entre 2011 e 2015 e venceu 4 campeonatos e uma Taça de Itália. Aos 41 anos, o maestro terá como primeiro desafio a disputa dos playoffs de acesso à Serie B, depois de os sub-23 da Juventus terem conquistado a Taça de Itália referente à Serie C.

Recorde-se que Pirlo terminou a carreira de jogador em 2017 depois de 3 épocas na liga norte-americana (MLS) com a camisola do New York City.