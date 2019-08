Anelka recorda passagem por Turim: «Tenho vergonha de me ter transferido para a Juventus»

Nicolas Anelka não guarda boas recordações da sua passagem pela Juventus. O antigo avançado francês confessou ao 'Tuttojuve', um site dedicado a notícias dos bianconeri, que tem vergonha se de ter transferido para Turim em 2012/13."Mantive uma relação muito boa com a Juve, muitos jogadores tornaram-se meus amigos, o clube tem adeptos mágicos e todos sempre foram amigáveis ??e disponíveis para comigo. Mas ao nível de jogo não foi uma experiência que tenha ficado gravada na minha memória... Aprende-se tanto para o bem como para o mal", sublinhou o agora treinador.E explicou porquê: "Decidi aceitar aceitar o convite da Juventus porque é um grande clube, com história. Infelizmente, foi a pior experiência da minha vida, já que joguei apenas 45 minutos e nunca em casa, diante dos nossos adeptos", recordou. "Honestamente, quando alguém fala comigo sobre a Juventus, tento mudar logo de assunto, tenho vergonha da transferência! Joguei e marquei em todas as equipas onde estive, exceto Turim."Anelka falou ainda de Cristiano Ronaldo, jogador que defrontou na Premier League. "Acho que vai sair-se melhor do que no ano passado. Ele adaptou-se imediatamente ao futebol italiano e esteve muito bem com a camisola da Juventus. Este ano será ainda mais forte, não tenho dúvidas quanto a isso. Sem lesões e sem suspensões, definirá novamente mais objetivos."