Antigo clube da Serie A está à venda por... um euro

Clube que 2006/07 atuava entre os gigantes do futebol italiano, o Messina vive um dos piores momentos da sua história e corre mesmo o risco de acabar. Atualmente afundado na Serie C, o emblema siciliano não tem de momento fundos para garantir a inscrição, espera o aparecimento de um investidor, mas até ver... ninguém se interessou. E a situação está de tal forma preocupante que o atual presidente decidiu esta quinta-feira, nas redes sociais do clube, praticamente oferecer o clube. O valor de venda? Um euro. Apenas e só."Não recebi nenhuma oferta pelo ACR Messina, apenas algumas chamadas em busca de informação. Em janeiro e agora em maio, referi que era meu último objetivo no clube garantir a permanência e sair. Com imensa tristeza, depois de cinco anos ao leme do glorioso ACR Messina, repito o meu desejo de terminar a minha passagem pelo clube e, por essa razão, estou disposto a vendê-lo pelo preço simbólico de um euro. Este é o meu último ato. A data limite é a meia noite de 12 de junho. Se não surgir uma oferta, vou olhar para a situação e tomar as decisões necessárias, mesmo que seja difíceis", referiu Pietro Sciotti na nota deixada no Instagram do clube.Emblema no qual atuaram no passado nomes como Antonio Nocerino ou Marco Storari, o Messina conseguiu na Serie A a sua melhor posição em 2004/05, dois anos antes da queda à Serie B, à qual se seguiu um caminho vertiginoso até à situação atual.