Antigo guarda-redes cumpriu o sonho de viver em Itália e agora está no meio do colapso

Magrão, ídolo da história recente do Sport Recife, terminou a carreira de futebolista a época passada e cumpriu finalmente o seu grande sonho: viver em Itália. O antigo guarda-redes, hoje com 42 anos, mudou-se com a família para a zona da Lombardia e, por isso, hoje encontra-se no meio do caos ao lado da mulher, Marilu, que superou um cancro da mama em 2015.





"Tínhamos o sonho de vir para a Itália assim que terminasse a carreira de jogador de futebol. E foi o que aconteceu. Era um país que conhecíamos, mas agora estamos no meio do colapso. É algo que nunca tínhamos vivido e deixa-nos com medo. Quando vou ao supermercado, é uma aflição muito grande. Temos de usar máscara, luvas e manter a distância. E temos de voltar logo para casa", contou Magrão, citado pelo 'Globoesporte'.Para o antigo jogador, o grande problema foi a leviandade com que os transalpinos encararam a situação. "Acredito que o facto de os italianos não terem acreditado no perigo do vírus originou esta explosão e a morte de muitas pessoas", considerou, explicando as restrições a que o país está sujeito. "Se nos esquecemos e nos aproximamos de alguma pessoa, vem logo alguém dizer para nos distanciarmos um metro. Não podem andar duas pessoas no mesmo carro e a polícia está autorizado a multar os cidadãos".O plano era que os filhos do casal, Lucas e Rafael, viajassem depois. Mas com a pandemia de Covid-19 tudo mudou. Agora estão separados dos pais."Estamos sempre a dizer-lhes para não saírem de casa e terem cuidado. Não queremos que os nossos filhos passem por isso. Claro que a preocupação existe, mas tem de haver tranquilidade até porque no Brasil a realidade é outra", vincou Magrão.