Antigo internacional italiano vê ambas as pernas amputadas devido à Covid-19

Mauro Bellugi, antigo internacional italiano que conquistou o 'Scudetto' ao serviço do Inter Milão na temporada 1970/71, viu ambas as pernas serem amputadas por complicações causadas pela Covid-19.





Aos 70 anos, o antigo médio estava hospitalizado desde 4 de novembro devido ao novo coronavírus e foi submetido a uma cirurgia de emergência. "Até tiraram a perna com a qual marquei golo ao Borussia Monchengladbach", lamentou Bellugi, em declarações ao portal 'Altropensiero.net', recordando o duelo da 1.ª mão dos 'oitavos' da Taça dos Campeões Europeus da época 1971/72 entre o Inter e o clube alemão, que os italianos venceram por 4-2. O Inter, refira-se, viria a atingir a final da prova, perdendo-a para o Ajax com dois golos de Cruyff.Apesar do infortúnio, Mauro Bellugi, que também representou Bolonha, Nápoles e Pistoiese e foi 32 vezes internacional pela Itália, não perde a boa disposição. "Pelo menos eles podem dar-me algumas próteses, então serei tão rápido como o Oscar Pistorius", brincou.