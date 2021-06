Antonio Conte anuncia ano sabático

Depois de uma época no mínimo fenomenal para a Inter de Milão, Antonio Conte anunciou esta segunda-feira que vai tirar um ano sabático.





O treinador italiano já tinha anunciado a sua saída do clube no final da época. Agora, em declarações a uma rádio pública italiana, revelou que vai dedicar o seu tempo à família, a estudar e ver futebol."Vai ser um ano em que vou tentar estudar e investigar vários temas porque quero aproveitar ao máximo esta situação indesejada. Não faz mal, vou aproveitar para estar com a minha família e para ver futebol", atirou o técnico de 51 anos.Relembre-se que circulava o rumor que Antonio Conte seria uma das opções para a próxima época do Totteham.O técnico italiano aproveitou ainda para dar os parabéns à seleção italiana, que até ao momento tem sido imaculada no Euro'2020, já com presença confirmada nos 'oitavos' e com zero golos sofridos na prova."A Itália tem mostrado continuidade e grandes méritos em querer jogar e ganhar o jogo, é uma das candidatas a ir até o fim", conclui o antigo selecionador da seleção da Itália.