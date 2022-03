Antonio Conte eleito Treinador do Ano na Serie A em 2020/21

António Conte foi eleito Treinador do Ano da Serie A em 2020/21, após guiar o Inter à conquista do primeiro título italiano na última década. O agora técnico do Tottenham recebeu 20 votos dos treinadores da competição e superou Stefano Pioli, do Milan, que teve menos um voto e Gian Piero Gasperini, da Atalanta, que, com oito, terminou no terceiro lugar."Estou muito feliz porque este é um prémio que é votado pelos meus colegas de profissão", começou por referir Conte, que recebeu o galardão em Londres."Gostaria de partilhar este reconhecimento com a minha equipa e os jogadores com quem partilhei esta jornada da temporada passada no Inter", acrescentou o treinador transalpino que foi distinguido com este troféu pela quarta vez na carreira.Para além disso, Conte recebeu ainda o Panchinha d'Argento pelo que conquistou na Serie B, com o Bari, e um prémio especial de mérito em 2018, após vencer a Premier League com o Chelsea."Antonio Conte mereceu este prémio porque conseguiu em pouco tempo transferir para os jogadores a sua mentalidade e filosofia. Teve a grande satisfação de ver as suas ideias colocadas em prática em campo", reconheceu o presidente do setor técnico, Demetrio Albertini, na cerimónia.