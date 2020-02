Antonio Conte: «Título? É ainda muito cedo, mas é algo com que podemos sonhar»

O Inter venceu (4-2) o AC Milan, em jogo da 23.ª jornada da Serie A, com uma reviravolta épica - esteve a perder por 0-2 - que permitiu à formação nerazzurri saltar para a liderança partilhada da prova juntamente com a Juventus, ambas com 54 pontos.





No final do encontro, Antonio Conte não escondeu a felicidade pela conquista dos três pontos diante do eterno rival e, apesar de ser ainda "cedo", não escondeu o facto de "sonhar" com a conquista do Scudetto."Foi uma noite especial, porque na primeira parte passámos por momentos difíceis na partida e estivemos prestes a afundarmo-nos. Em vez disso, voltamos a estabelecer o nosso equilíbrio e não perdemos a confiança. O título? É ainda muito cedo para falarmos sobre isso, mas é algo com que podemos sonhar", apontou o técnico italiano.