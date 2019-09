Antonio Conte: «Trapattoni dizia que treinar o Inter é como entrar num liquidificador»

no balneário do Inter depois dofoi relatada na imprensa italiana e Antonio Conte não gostou disso. Os dois jogadores só não chegaram a vias de facto graças à pronta intervenção dos companheiros, segundo contou a 'Gazetta dello Sport'...O treinador foi confrontado com o sucedido na conferência de imprensa de antevisão da partida de hoje, com o Milan, não negou a ocorrência dos factos relatados pelo prestigiado desportivo transalpino, mas deixou um desabafo: "No geral, creio que o Inter sempre teve muita coscuvelhice, tanto nos jornais como nas televisões. Já me disseram: 'Nos últimos anos saíram muitas coisas, temos que aceitar, é normal'. Mas os outros clubes são mais enfáticos na gestão destas coisas e em proteger o balneário. Temos que melhorar muito neste aspeto", considerou.E lembrou as palavras de Giovanni Trapattoni, antigo treinador do Benfica que também passou pelo Inter. "Ele dizia que treinar o Inter é como entrar num liquidificador. Não vou contradizê-lo. Seguramente treinar o Inter não é fácil, mas temos de conseguir acabar com alguns maus hábitos. Temos de ser mais impermeáveis, procurar crescer e ficar mais fortes. Não se vence apenas no campo", explicou.