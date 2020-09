Árbitro e a namorada esfaqueados em casa até à morte

O árbitro italiano Daniele De Santis e a namorada foram assassinados segunda-feira à noite em casa, segundo relata esta manhã o jornal 'La Repubblica'.





O juiz da Serie B e C, de 33 anos, e a namorada, Eleanora Manta, de 30, foram esfaqueados no apartamento onde viviam, em Lecce.Os vizinhos foram alertados pelos gritos e viram um homem, que empunhava uma faca, fugir do local.Daniele De Santis arbitrou 130 jogos ao longo da carreira.